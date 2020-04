Já estão a ser testadas em humanos três vacinas contra o novo coronavírus

Três das 70 vacinas que estão a ser desenvolvidas contra a covid-19 já estão a ser testadas em humanos, a informação consta num d ocumento da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado esta segunda-feira pela agência Bloomberg.

Segundo o referido documento, o processo clínico mais avançado é uma vacina experimental que está a ser desenvolvida pela CanSino Biologics, registada em Hong Kong, em consórcio com o Instituto de Biotecnologia de Pequim. As outras vacinas que já se encontram a ser testadas em humanos são desenvolvidas separadamente por farmacêuticas norte-americanas, a Moderna Inc. e a Inovio Pharmaceuticals.

O progresso na elaboração desta vacina está a decorrer a uma velocidade sem precedentes, tendo em conta que, geralmente, uma vacina demora entre 10 a 15 anos a chegar ao mercado.

Estão ainda em fase de pré-ensaio clínicos vacinas de gigantes farmacêuticas como a Pfizer e a Sanofi.