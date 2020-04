Medibot. O robot que vai ajudar os profissionais de saúde a cumprir o distanciamento social na Malásia

O objetivo é reduzir o número de profissionais de saúde infetados por pacientes com covid-19.

Cientistas da Universidade Islâmica Internacional da Malásia criaram um robot para verificar os pacientes infetados com o novo coronavírus. A máquina, que tem a forma de um barril e 1,5 metros de altura, está equipado com uma câmara e um ecrã pelos quais médicos e pacientes podem comunicar.

Medibot, como os criadores lhe chamaram, consegue ainda medir a temperatura, e foi criado “com o objetivo de ajudar os enfermeiros e médicos que estão a trabalhar a manter a distância social”, disse Zulkifli Zainal Abidin , um dos cientistas do projeto, citado pela agência France-Press (AFP)

A produção do robot custa cerca de 3200 euros, e a universidade está a planear experimentá-lo brevemente no seu hospital privado, que ainda não trata pacientes infetados com o vírus. Segundo a equipa disse à AFP, se a invenção tiver sucesso, irá ser utilizada nos hospitais públicos.

A Malásia registou 4683 casos de pacientes infetados com o novo coronavírus, e 76 pessoas morreram devido à covid-19.