Número de infetados subiu apenas 2,1%

O boletim da situação epidemiológica de Portugal revelou que morreram 31 pessoas nas últimas 24 horas e que surgiram 349 novos casos.

No total, o país já registou 535 mortes de covid-19, de um total de 16.934 infetados, no balanço anterior eram 16.585, o representa um aumento de 2,1% nos casos confirmados.

O número de doentes recuperados mantém-se nos 277, por outro lado estão internados 1.187, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos. A aguardar resultados laboratoriais estão 3.264 pessoas e sob vigilância das autoridades de saúde estão quase 27 mil contactos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida do Centro (123), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos. Os Açores tiveram já quatro vítimas mortais.

Conheça o perfil dos casos confirmados:

137 meninos e 147 meninas com menos de 10 anos;

435 jovens entre os 10 e os 19 anos;

704 homens e 1.059 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.010 homens e 1.362 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.159 homens e 1.773 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.180 homens e 1.762 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

986 homens e 1.120 mulheres entre os 60 e 69 anos;

784 homens e 781 mulheres entre os 70 e os 79;

7.025 homens e 9.909 mulheres com mais de 80 anos.

Óbitos:

1 homem e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

13 homens e 4 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

37 homens e 16 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

68 homens e 43 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

154 homens e 194 mulheres com mais de 80 anos.