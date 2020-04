A central de propaganda socialista não dá tréguas

Nem mesmo com a pandemia do coronavírus o primeiro-ministro António Costa deixa de mentir aos portugueses e deturpar a história com a vinda da troika em 2011.

Na entrevista à agência Lusa, António Costa afirmou que "podem estar seguros de que não adotarei a mesma receita [austeridade de 2011]. Não só porque, já na altura, não acreditei nela, como, sobretudo, porque a doença agora é claramente distinta da anterior. Não há atualmente uma doença das finanças do Estado, que, felizmente, conseguiu sanear as suas finanças públicas. Esta crise é uma crise económica, global, que resulta de uma crise sanitária. Portanto, querer aplicar a mesma receita que já se demonstrou errada há dez anos seria agora duplamente errado".

A austeridade começou a ser aplicada, ainda em 2010, pelo governo socialista de José Sócrates, de que António Costa foi ministro, com os célebres PEC's. A troika foi chamada, em 2011, pelo governo socialista de José Sócrates, depois dos socialistas terem levado o Estado à bancarrota. Se António Costa tivesse governado, depois das eleições legislativas de 2011, teria aplicado a austeridade que estava prevista no memorando da troika, que tinha sido negociado pelo governo socialista de José Sócrates, pois de contrário não recebia o dinheiro da troika.

António Costa aplicou austeridade no governo da geringonça com o aumento brutal dos impostos indirectos, os cortes nas despesas do Estado em saúde e cortes no investimento público.

Já ninguém tem dúvidas que após a crise da pandemia do coronavírus vamos ter uma recessão provocada pela crise económica que se vai seguir. Já estamos a ter mais austeridade com esta crise da pandemia do coronavírus, pois já há muitos milhares de portugueses que estão no desemprego e outros em Lay-off temporário, todos com perda de rendimento. Ou a austeridade é só quando os cortes dos salários são nos funcionários públicos e nas pensões?

A grande maioria dos portugueses que paga impostos ainda está a suportar a austeridade da bancarrota socialista, pois o IRS e o IVA continuam mais altos do que estavam antes de 2010.

Isto para não falar da austeridade que tivemos de suportar, em 2002, quando os socialistas deixaram o país de tanga.

Ou seja, nos últimos 25 anos, os socialistas foram responsáveis por três períodos de austeridade, em 2002, em 2010 e durante o governo da geringonça. Só não são responsáveis pela austeridade resultante da pandemia do coronavírus.

Agora, não estaremos nas melhores condições para enfrentar a crise económica que se vai seguir à crise de saúde pública, resultante da pandemia do coronavírus, pois as políticas públicas que implementaram, durante a geringonça, não prepararam o país para qualquer eventualidade que viesse a ocorrer.

Quem ainda há pouco tempo se queixava dos turistas e fazia leis contra o Alojamento Local vai aprender da pior maneira a falta que eles fazem à economia portuguesa. Foi o sacrifício dos portugueses, o turismo e as empresas privadas, com o aumento brutal das exportações, pois passámos de 28% do PIB para 42% do PIB, que resgataram Portugal da bancarrota socialista.

O primeiro-ministro António Costa têm andado, nos últimos 5 anos, a brincar com coisas sérias e muita gente tem permitido.

por Luís Jacques

Engenheiro Civil