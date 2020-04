Taxa de inflação de março foi nula em Portugal

O relatório do INE indica que o índice de preços refletiu a forte “redução da procura” devido à pandemia de covid-19 e a “divergência entre países produtores de petróleo”.

A inflação em Portugal teve uma taxa nula no mês de março, segundo divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com o relatório do INE, o índice de preços refletiu a forte “redução da procura” devido à pandemia de covid-19 e a “divergência entre países produtores de petróleo”, numa referência ao conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Estas circunstâncias culminaram numa taxa de inflação de 0% em Portugal, em comparação com o mesmo nível de preços apurado em março do ano passado. Em fevereiro, a inflação tinha sido de 0,4% (0,3% em março de 2019).

O relatório do INE acrescenta, porém, que a inflação deve entrar em território negativo em várias classes de bens e serviços já no próximo mês – repetindo uma situação que não se verifica desde julho, agosto e setembro do ano passado.