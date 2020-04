Reino Unido. Mais 4.000 casos de covid-19 registados nas últimas 24 horas

Já morreram 11.329 pessoas no país infetadas com o novo coronavírus.

Foram registadas mais 717 mortes no Reino Unido, devido à covid-19, nas últimas 24 horas. De acordo com as autoridades de saúde, já morreram 11.329 pessoas no país infetadas com o novo coronavírus.

Ainda nas últimas 24 horas ,houve registo de mais 4.342 casos de pessoas infetadas. No total, existem 88.621 pessoas infetadas com a covid-19 no Reino Unido, segundo o Worldometers.

Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de óbitos continua a diminuir, algo que nunca tinha acontecido desde que a epidemia surgiu no país. O número é o mais baixo desde a segunda-feira da semana passada. No entanto, os especialistas alertam para uma tendência que ocorre não só no Reino Unido mas também noutros países, como em Portugal: os números de óbitos e de novos infetados são normalmente mais elevados no final da semana e mais baixos no início. Logo, as medidas do Governo sobre manter o distanciamento social devem continuar a ser cumpridas e não se deve encarar esta descida como uma garantia de que as medidas estão a ter resultado na diminuição da curva.