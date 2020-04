Cristo Redentor veste-se a rigor para homenagear profissionais de saúde

As homenagens aos profissionais de saúde que estão na linha da frente a combater contra o novo coronavírus multiplicam-se um pouco por todo o mundo.

São várias as iniciativas criadas durante o período de quarentena para agradecer àqueles que já são conhecidos por 'heróis invisíveis' e, agora, é do Brasil que chega mais um gesto de assinalar.

A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, 'vestiu-se', neste domingo de Páscoa, com uma bata médica. No monumento podia ler-se ainda a palavra "obrigado" em várias línguas, direcionada para todos os médicos e enfermeiros que diariamente arriscam a vida para ajudar os outros em tempos de pandemia.

Noutras projeções, foi possível ver a estátua com imagens de médicos e enfermeiros reais, acompanhados das mensagens "#FiqueEmCasa" e "EstamosJuntos".

Ainda no âmbito desta homenagem, foi celebrada junto ao Cristo Redentor a Consagração do Brasil, evento que só tinha acontecido por uma vez, aquando da inauguração da estátua, em 1931.