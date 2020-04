Nesta cidade quem não cumpre o isolamento obrigatório é amarrado pelos pés em praça pública

Por todo o mundo, vários países e cidades impuseram o isolamento obrigatório com o objetivo de conter a propagação da covid-19. Como é o caso do municipio de Tuchín, na Colômbia. Só que aqui, quem não cumprir com as medidas é amarrado pelos pés, numa estrutura de madeira, em plena praça pública.

Este é um castigo que está previsto na lei e que fazia parte da tradição do povo indígena Zenú, da qual a população de Tuchín é descendente.

"Aumentámos a base de força do município, juntamente com a Guarda Indígena, o Exército e a Polícia. As pessoas que não estão a cumprir as medidas obrigatórias de isolamento estão a ser castigadas. Queremos ser um exemplo de respeito e demonstrar que, apesar da diversidade existente no nosso território, as instituições estão a unir-se para proteger a saúde de todos”, explicou o autarca Alexis Salgado, através da sua página oficial de Facebook, onde partilhou várias imagens de pessoas que não cumpriram com as medidas presas na estrutura de madeira.

Enquanto que em muitos países a medida imposta para quem não cumpra com as medidas de confinamento obrigatório é o pagamento de uma multa, Alexis Salgado afirma que a grande maioria população local não tem condições para pagar multas, por isso decidiram recorrer a este castigo que mantem "viva as tradições", explicou em entrevista ao jornal local El Tiempo. Além disso, o autarca afirma que desde que este castigo voltou a ser imposto, o número de pessoas que não cumpre o isolamento obrigatório diminuiu bastante.