E.Leclerc "bloqueia" preço de produtos para combater inflação

Os supermercados E.Leclerc anunciaram esta segunda-feira que decidiram “bloquear” o preço de 3500 produtos das marcas próprias (marcas Guia/Marque Repère/Eco+), durante todo o período de isolamento, com o objetivo que não se reflitam no consumidor final os previsíveis aumentos dos “custos de produção, de transporte, de matérias-primas, entre outros”. A cadeia de supermercados adiantou ainda que vai “manter também as suas promoções semanais e habituais”.

Em comunicado, a E.Leclerc afirmou que “num contexto económico e social de grande incerteza” os consumidores “estão preocupados com o seu poder de compra e com a possibilidade de aceder a bens alimentares de qualidade”. “Por este motivo, o E.Leclerc bloqueou os preços de 3500 artigos, durante todo o período do isolamento”, ou seja, enquanto “atravessarmos este momento de estado de emergência (seja qual for a data de fim do mesmo), esses preços não vão aumentar”, lê-se na nota.

Os 3500 artigos são muito variados e incluem bens de primeira necessidade: como mercearia, lacticínios, bebidas, limpeza, higiene, bio, sem glúten, comida animal, entre outras referências de produtos de marca própria do E.Leclerc.

“Os Portugueses, não precisam assim de ter receio da inflação nos bens alimentares, nem receio de stocks, pois o E.Leclerc está a trabalhar com os seus parceiros industriais a fim de assegurar todos os processos de logística inerentes”, refere ainda o comunicado.