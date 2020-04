Vizinhos de mulher que trabalha em supermercado pedem-lhe para mudar de casa: "Acho muito cobarde"

"Somos os teus vizinhos e queremos pedir-te, pelo bem de todos, que procures outra casa. (...) Aqui vivem muitas pessoas e não queremos mais riscos", pode ler-se no bilhete que Miriam partilhou nas redes sociais.

As redes sociais tem servido de palco para aplaudir os profissionais de saúde e pessoas que trabalham em locais que vendem bem essenciais, como é o caso dos trabalhadores de supermercados. No entanto, desta vez, as redes sociais serviram para Miriam Armero denunciar que os vizinhos a estavam a tentar expulsar da sua casa, por esta trabalhar num supermercado.

A situação ocorreu na região de Múrcia, em Espanha. Quando chegou a casa, depois de um dia de trabalho, o filho de Miriam disse-lhe que tinha encontrado um bilhete, debaixo da sua porta, onde os vizinhos lhe pedem para procurar outra casa durante a pandemia, para o "bem de todos".

"Somos os teus vizinhos e queremos pedir-te, pelo bem de todos, que procures outra casa. (...) Aqui vivem muitas pessoas e não queremos mais riscos", pode ler-se no bilhete que Miriam partilhou nas redes sociais, juntamente com um vídeo onde reage ao pedido dos vizinhos e diz que irá apresentar queixa para conseguir averiguar o autor da nota.

"Não sou fã de fazer vídeos e publicá-los nas redes sociais, porém, ainda nem posso acreditar. Trabalho num supermercado e tenho muito orgulho, porque estamos a ajudar muitas pessoas, mesmo colocando-nos a nós mesmos em risco. "Acho muito cobarde", lamentou a mulher, afirmando que deixou um bilhete na sua porta a dizer que está disposta a receber qualquer um dos seus vizinhos e conversar com eles.