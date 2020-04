UEFA pondera retomar futebol em julho

A UEFA continua a preparar o regresso do futebol europeu, juntamente com a Associação Europeia de Clubes (ECA), e, de acordo com a imprensa espanhola, o organismo pretende retomar as várias competições nacionais em julho.

No que respeita às competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa), o organismo presidido por Aleksander Ceferin espera que as finais sejam disputadas em agosto.

Todos os jogos que faltam cumprir nesta época vão decorrer à porta fechada de modo a evitar o contágio do novo coronavírus.

Terminadas as competições, segue-se o habitual período de férias (21 dias), no final de agosto e início de setembro, altura em que arrancaria a temporada 2020/21.