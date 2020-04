Rainbow Portugal vai avançar para insolvência

A empresa Matthias Schmelz Lda, que comercializa os aspiradores da marca Rainbow em Portugal, anunciou que vai avançar para um processo de insolvência, na sequência da interrupção da atividade devido à pandemia de covid-19.

A decisão foi comunicada por email pelo próprio empresário alemão e afeta cerca de 60 funcionários dos quadros e 300 agentes comerciais a recibo verde da empresa sediada em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

“Infelizmente com as decisões tomadas pelo Governo esta situação era de esperar e tornou-se inevitável, porque uma empresa como a nossa que vive das vendas não consegue sobreviver sem vendas. São os vendedores que trazem a riqueza para as empresas. E quando os vendedores estão fechados nas suas próprias casas, por decisão do Governo, não entra dinheiro na empresa para pagar seja o que for”, escreveu Matthias Schmelz na mensagem enviada aos trabalhadores.

A decisão apanhou os funcionários da empresa de surpresa que já fizeram chegar um pedido à Autoridade para as Condições do Trabalho para que acompanhe este processo.

Recentemente, o empresário Matthias Schmelz já tinha sido protagonista de outra polémica, depois de se ter visto envolvido num escândalo sexual. No final do ano passado, o milionário alemão chegou a ser investigado por lenocínio e recurso à prostituição de menores.