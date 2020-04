Nasceram nove linces-ibéricos em Portugal nos últimos dias (com vídeo)

O Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro de Lince-Ibérico (CNRLI), do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), divulgou esta segunda-feira um comunicado sobre o "orgulhoso nascimento" dos nove linces-ibéricos, uma espécie que há pouco mais de uma década estava à beira da extinção.

Contas feitas, passam para 11 o número destes animais nascidos em 2020, adiantou o ICNF.

Fresa teve quatro crias, Juncia três e Juromenha duas.

Fresa é uma das fêmeas fundadoras do CNRLI e até à data pariu 20 crias, das quais 10 foram introduzidas na natureza. Por sua vez, Juncia, nascida em 2012, chegou ao CNRLI em 2016, tendo produzido três crias em 2017, que foram introduzidas na natureza; enquanto Juromenha é a primeira fêmea nascida no CNRLI a parir dentro do "Programa de Conservação Ex Situ do Lince Ibérico".

Já Jabaluna "prossegue com os seus cuidados maternais" às suas 2 crias nascidas no último dia 6 de abril, informa o instituto.