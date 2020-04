GNR usa ‘meme do caixão’ para fazer apelo: “Fique em casa ou dance com eles”

As cerimónias fúnebres no Gana tornaram-se virais nos memes partilhados na internet em tempo de pandemia

Já é conhecido como o 'meme do caixão' e tornou-se por estes dias o mais recente vídeo viral a circular na internet. As imagens, captadas no Gana, mostram um grupo de homens a dançar enquanto carrega um caixão: uma tradição que costuma acontecer durante as cerimónias fúnebres do país na costa oeste de África.

A GNR aproveitou o fenómeno e fez uma montagem num cartaz em que apela: "Fique em casa ou dance com eles!".

"O que prefere? A GNR acredita que é melhor dançar em casa", pode ainda ler-se na publicação feita nas redes sociais.

A mensagem já conta com mais de 4 mil 'gostos' e quase 1500 partilhas.