Emmanuel Macron prolonga confinamento até 11 de maio

França com quase 15 mil mortos por covid-19

Emmanuel Macron anunciou hoje a continuação da quarentena em França até 11 de maio.

O presidente francês falou ao país e lembrou que é importante continuar a respeitar as regras de isolamento: "Temos de continuar os nossos esforços e aplicar as regras. Quanto mais elas forem respeitadas, mais vidas vamos salvar. É por isso que o confinamento vai continuar até 11 de maio".

A medida de isolamento obrigatório foi introduzida no país há quase um mês, a 16 de março.

França registou mais 574 mortes nas últimas 24 horas por covid-19, de acordo com as autoridades de saúde do país.

O número total de mortes aproximou-se hoje dos 15 mil: é agora 14.967.

O país regista quase 100 mil (98.076) casos confirmados do novo coronavírus.