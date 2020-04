Sociedade

13 de abril 2020

Diretiva da PGR. Procuradores têm de reanalisar possibilidade de substituição de preventivas

Nova diretiva revoga a que estava em vigor sobre a atuação funcional do Ministério Público em período de pandemia. Maior alteração prende-se com a necessidade de os magistrados do MP reanalisarem a possibilidade de substituição das medidas de coação mais gravosas.