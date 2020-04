Supressão de comboios da CP leva a que passageiros viajem sem cumprir distância de segurança

No dia 18 de março, a empresa lançou um comunicado onde afirmou que as ligações ferroviárias iriam ser reduzidas de 1400 para 1050 devido à diminuição da procura dos transportes na ordem dos 60%. No entanto, uma imagem enviada ao SOL mostra que a procura continua a ser muita.

Com o aparecimento do novo coronavírus em Portugal, a CP - Comboios de Portugal decidiu reduzir o número de comboios diários. No dia 18 de março, a empresa lançou um comunicado onde afirmou que as ligações ferroviárias iriam ser reduzidas de 1400 para 1050 devido à diminuição da procura dos transportes na ordem dos 60%.

No entanto, uma imagem enviada ao SOL por uma profissional de saúde, esta segunda-feira, mostra um comboio cheio de passageiros, na linha de Sintra, na chamada hora de ponta, em cima um dos outros e sem possibilidade de respeitar as normas de segurança recomendadas pela DGS, como o distanciamento social, devido à falta de espaço no transporte. A imagem foi capturada no comboio das 17h41, depois de o comboio anterior, que faz parte do novo horário estabelecido pela CP, ter sido suprimido.

Esta segunda-feira a ligação ferroviária Rossio-Sintra ocorreu apenas de duas em duas horas, devido à tolerância dada aos trabalhadores por ser a segunda-feira após o fim de semana pascal.

"Assim não vamos lá...Para isto é uma palhaçada as operações stop nas estradas, e mais vale deixar ir à praia, que é ao ar livre!", afirma a profissional de saúde ao SOL.

Um vídeo enviado ao SOL, do dia 6 de abril, às 06h40 da manhã, volta a mostrar que os comboios continuam a ter um número elevado de passageiros. Apesar de se poder ver nas imagens que algumas pessoas utilizam máscaras, há quem não use qualquer tipo de proteção - e ainda há quem tente proteger-se com as peças de roupa.