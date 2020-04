Festival Mimo em Amarante adiado para 2021

Seguindo as medidas implementadas pela Câmara Municipal de Amarante, a atual edição do Mimo, a realizar em julho, foi adiada para 2021.

“Perante o momento crítico que vivemos, assumimos a nossa missão de estar ao lado da comunidade amarantina, e de trabalhar da forma mais adequada e benéfica possível para o conforto e segurança de todos”, explica a diretora do evento, Lu Araújo, em comunicado.

Para matar as saudades, no Youtube do festival é possível assistir a vídeos das edições passadas.