SNS24 e SIRESP

Suponho que já está dito, no essencial, que as 2 linhas telefónicas não funcionaram, quando foram realmente mais necessárias. Foi ao Ricardo Araújo Pereira que o terei ouvido. Mas de facto, a questão que se põe, para o atual e o anterior Governos, é esta: de que vale termos linhas telefónicas especializadas em tragédias, se quando se dão as tragédias elas não funcionam.

Já se viu que, quando é preciso, o SIRESP não funciona.

E agora vimos, com o (vou pô-lo no masculino, pensando em vírus, também masculino, embora leia muita gente a usá-lo antes no feminino, talvez a relacioná-lo com síndrome ou doença) COVID 19, que quando existiu uma aflição de saúde generalizada, também a linha SNS24 não funcionou de início.

Seria possível criar-se uma linha para todas as aflições, mas que funcionasse mesmo, quando fosse necessária? Pode ser uma linha para cada aflição, ou seja, muitas distintas. Talvez seja mesmo o melhor. Interessava era que funcionasse mesmo.

Pedro d'Anunciação