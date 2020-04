Efemérides de 14 de Abril

1846 Começou há 174 anos, no Minho, a revolta conhecida pelo nome de Maria da Fonte.

1863 Nasceu há 157 anos a primeira rotativa para imprimir jornais com alimentação contínua e automática de papel, impressão nas duas faces e corte automático.

1865 Abraham Lincoln, 16.º Presidente dos EUA (1809-65, em funções entre 1861-65), foi alvejado há 155 anos a tiro no Teatro Ford, em Washington, vindo a morrer por isso na manhã seguinte.

1891 Portugal aprovou há 129 anos o primeiro regulamento do trabalho de menores em estabelecimentos fabris.

1926 O Vaticano criou há 94 anos o Dia Mundial das Missões, que se celebra no último domingo de outubro.

1931 Foi declarada a Segunda República Espanhola há 89 anos, após a abdicação do reiAfonso XIII (1886-1941, a reinar entre 1886-1931).

1934 Inauguração há 86 anos, em Lisboa, do monumento ao Marquês de Pombal.

1939 Terminou há 81 anos a Guerra Civil de Espanha com a vitória dos insurgentes franquistas.

1947 O general Charles De Gaulle (1890-1970, 18º Presidente de França entre 1959-69), herói francês da II Guerra Mundial, fundou há 73 anos o partido RPF (Rassemblement du Peuple Français).

1952 Os ditadores da Península Ibérica, Oliveira Salazar e Francisco Franco, reuniram há 68 anos em Ciudad Rodrigo, Espanha.

1997 Dez das principais multinacionais norte-americanas subscreveram há 23 anos o chamado Código de Boa Conduta, segundo o qual se comprometem a aplicar o salário mínimo nacional e a semana de 48 horas de trabalho, com um dia de descanso obrigatório, nas unidades instaladas nos países mais pobres.

2005 Foram aprovadas há 15 anos as propostas de limitação de mandatos a titulares de cargos políticos executivos.

2011 Portugal assumiu há 9 anos o comando da missão militar naval da União Europeia no combate à pirataria, na Somália, com a fragata Vasco da Gama.

2016 O Parlamento Europeu aprovou há 4 anos, em Estrasburgo, o registo europeu de dados de passageiros aéreos (PNR, na sigla inglesa) e, simultaneamente, legislação sobre proteção de dados pessoais.

2018 EUA, França e Reino Unido realizaram há 2 anos uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

Pedro d'Anunciação