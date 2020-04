ACAP. Produção automóvel em Portugal caiu 46,1% em março

Os número da ACAP confirmam o impacto da interrupção da produção em março. Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 20202 foram produzidas 77 204 unidades, o que representa um decréscimo de 18,3% em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior.

A produção automóvel em Portugal caiu a pique 46,1% em março, na sequência da pandemia de covid-19. Em comunicado, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) refere que o atual contexto “conduziu a importantes rupturas nas cadeias de aprovisionamento, nos canais de distribuição, na disponibilidade de mão-de-obra e na continuidade da actividade dos fornecedores, o que se traduziu no progressivo e inevitável encerramento das unidades de produção automóvel a operar em Portugal”, a partir da segunda quinzena de março

No mês passado foram produzidos em Portugal (apenas) 17 096 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representa uma queda de 46,1% em relação ao período homólogo. Em termos acumulados, no primeiro trimestre deste ano foram produzidas 77 204 unidades, o que singifica um decréscimo de 18,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2019.

“A informação estatística relativa aos três meses de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, lê-se na nota, que acrescenta que “a Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (com 97,5%), com a Alemanha (19,4%), França (16,9%), Itália (15,7%), Espanha (11,2%) e Reino Unido (9,8%) no topo do ranking”.

Montagem de veículos quase acabou. Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em março foram montados 35 veículos pesados (-89%) face a igual mês do ano de 2019. No primeiro trimestre de 2020, a montagem de veículos pesados ficou pelas 169 unidades, uma queda de 84,2% em relação a igual período do ano anterior. Destes 35 veículos pesados que foram montados em Portugal, 30 foram exportados (85,7%).