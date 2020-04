INE/BdP. Pandemia já encerrou perto de um quinto das empresas portuguesas

82% continua (parcialmente) de portas abertas, revela um estudo do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística.

Com o principal objetivo de conseguir identificar os efeitos da pandemia na atividade das empresas, o Banco de Portugal (BdP) e o Instituto Nacional de Estatística (INE) realizaram um inquérito dirigido a um conjunto alargado de empresas de micro, pequena, média e grande dimensão, representativas dos diversos setores de atividade económica.

Na primeira semana de inquirição, que decorreu de 6 a 10 de abril, foi possível perceber que 82% das empresas se mantinham em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente. Encerradas temporariamente estavam 16% das empresas. De forma definitiva tinham encerrado 2% de empresas.

Ainda segundo o Inquérito Rápido e Excecional às Empresas – Covid-19 (COVID-IREE), 37% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas reportaram uma redução superior a 50% do volume de negócios e 26% reportaram uma redução superior a 50% do número de pessoas ao serviço efetivamente a trabalhar.

Em termos setoriais, o setor que apresenta um maior impacto decorrente desta pandemia é o alojamento e restauração.

O BdP e o INE explicam que, por setor, a percentagem de empresas encerradas (temporariamente e definitivamente) é mais elevada também no setor do alojamento e restauração.

No que diz respeito ao encerramento definitivo, o banco central e o gabinete de estatística explicam que a medida foi motivada por “restrições no contexto do estado de emergência e a ausência de encomendas / clientes”.

O inquérito revela também que 80% das empresas garante que a pandemia implicou uma diminuição do volume de negócios. “Relativamente ao impacto da pandemia Covid-19 no volume de negócios, 80% das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas reportaram um impacto negativo e 5% um impacto positivo”, revelam os organismos.

Também aqui o setor do alojamento e restauração é o que apresenta mais ‘estragos’ com uma maior percentagem de empresas com redução no volume de negócios.

O inquérito explica que 37% das empresas reportaram uma redução superior a 50% do volume de negócios. Já as encerradas temporariamente reportam maioritariamente reduções superiores a 75%. Mais uma vez, o setor alojamento e restauração no topo: as micro empresas e empresas deste setor referem mais frequentemente reduções superiores a 75% do volume de negócios.

O motivo para os encerramentos temporários ou definitivos tem um motivo principal: a ausência de clientes. Mas também as restrições no contexto do estado de emergência foram fatais para algumas empresas.

Por setor, estas restrições são mais sentidas no setor do alojamento e restauração e menos referidas na indústria e energia.

No que diz respeito ao pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar, 61% das empresas garante ter havido uma redução enquanto 38% diz não ter havido impacto. Alojamento e restauração e transportes e armazenagem foram os setores onde as empresas com as percentagens com reduções no pessoal foram mais significativas.

Os organismos verificaram que o layoff simplificado foi a situação mais relevante para a redução do pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar. “A maior proporção de recurso a layoff simplificado observou-se entre as microempresas. O setor de alojamento e restauração destaca-se com 90% das empresas a referir o recurso ao layoff simplificado”, explicam o BdP e o INE.