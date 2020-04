Entregas de parafarmácia da Glovo crescem 375% em Portugal

Os pedidos da categoria parafarmácia em Portugal pela Glovo registaram um aumento em março em comparação com a média dos pedidos dos meses anteriores: de 60% na primeira semana do mês para 167% na segunda, 300% na terceira e 375% na última semana.

A Glovo explica que o aumento de pedidos tem sido exponencial desde que o estado de emergência foi decretado pelo Governo.

Mas não foi só em Portugal que o aumento foi registado, uma vez que também em Espanha – onde a Glovo também atua – foi registado um aumento de 733% nos pedidos de parafarmácia de 23 a 29 de março. E em Itália o cenário repete-se com um crescimento de 215% de 16 a 22 do mesmo mês.

Por ordem decrescente, as compressas esterilizadas, seguidas de colírios, testes de gravidez, luvas de látex, termómetros, produtos para dores no pescoço e produtos de higiene íntima são os produtos mais requisitados em Portugal. Alguns destes produtos também estão no top de pedidos em outros países como Espanha ou Itália.

Em sintonia com o que aconteceu em outros países, a Glovo também está a permitir aos utilizadores em Portugal obterem medicamentos não sujeitos a receita médica na categoria de parafarmácia, como forma de ajudar a população a ultrapassar esta situação excepcional.

“Esta é a nossa mais recente prova do apoio que prestamos às entidades do terceiro setor, mas também às farmácias, na entrega de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ao domicílio, um vez que, além disso, já foi anunciado por outras entidades", diz Ricardo Batista, country manager da Glovo em Portugal.