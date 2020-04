Encontrado corpo do jovem que caiu ao rio Minho há duas semanas

O corpo do jovem que caiu ao rio Minho, em Melgaço, no dia 31 de março foi encontrado por uma embarcação espanhola, esta terça-feira cerca das 11h00, confirmou o capitão do porto de Caminha à agência Lusa.

O corpo do jovem de 26 anos estava a "cerca de 1.400 metros abaixo da ponte de Peso, que liga Melgaço a Arbo, na Galiza" quando foi avistado por uma embarcação da Comandancia Naval do Minho.

O cadáver, "recolhido por uma embarcação da Polícia Marítima de Caminha, vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo", afirmou o comandante daquela autoridade, Pedro Costa.

"A procuradora do Ministério Público de Melgaço instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, tendo delegado na PM de Caminha a instrução do processo que dará entrada, nos próximos dias, no tribunal local", adiantou a mesma fonte.

O jovem de 26 anos "escorregou e caiu" ao rio quando "passeava" na freguesia de Remoães, no concelho de Melgaço, cerca das 18h15. As buscas foram iniciadas no próprio dia, 31 de março, e suspensas três dias depois, sem sucesso.