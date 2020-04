Crédito à habitação sobe para os 919 milhões

Em fevereiro, os bancos portugueses emprestaram 919 milhões de euros em crédito à habitação, um valor que representa um crescimento de 25% face aos 733 milhões de euros emprestados em igual período do ano passado.

Os dados são do Banco de Portugal (BdP) e revelam que, ainda assim, o valor para este mês de fevereiro é menor do que foi concedido em Janeiro: 977 milhões de euros. Fazendo as contas, os dois primeiros meses do ano registam um total de quase 1,9 mil milhões de euros em crédito à habitação, o que representa o arranque do ano mais acelerado desde 2008.

No que diz respeito ao crédito ao consumo foram concedidos 469 milhões de euros, um valor nove milhões acima do que em Janeiro e 104 milhões superior ao registado em igual período do ano passado.

Já nos empréstimos às famílias com outros fins, o valor não foi além dos 248 milhões, ainda assim, acima dos 238 milhões registados em Janeiro.

No global, explica o BdP, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras foi de 2,14%. Em janeiro tinha sido de 2,30%.

Nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminui 1 ponto base para 1,06%. No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respectivamente, de 6,84% e 3,88%, que comparam com 6,95% e 3,80% registados no mês anterior.