Mariano Rajoy fura confinamento obrigatório para fazer exercício

Mariano Rajoy foi apanhado pela estação televisiva espanhola La Sexta a furar o confinamento obrigatório para fazer exercício físico.

Nas imagens, é possível ver o antigo primeiro-ministro espanhol a sair de casa em Aravaca, nos arredores de Madrid, para praticar desporto, algo proibido pelo decreto do Estado de Emergência, em vigor em Espanha desde o último dia 15 de março.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação, estas saídas são "usuais", algo quem tem deixado os vizinhos do antigo presidente do Partido Popular espanhol indignados.