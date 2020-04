Quem era a Gioconda real?

A dificuldade principal de entrar no ‘pensamento’ chinês (não existe no chinês o termo ‘filosofia’) é, porventura, a escrita, a tradução. Os jesuítas, que primeiro a viram, tocados pela sua beleza chamaram-lhe redutoramente ‘caligrafia’ – julgando-a apenas um sistema de escrita muito belo.

Língua e escrita que, antes de entrarem em Tchon Koc, o continente chinês, eles aprendiam em Macau, onde desembarcavam vindos do Ocidente – ali tendo fundado o Colégio de S. Paulo, talvez o primeiro centro de estudos interculturais da História.

Só depois de acederem progressivamente aos textos, é que os missionários começaram a entrar no conhecimento daquela civilização ‘outra’, cuja sofisticação e requinte fascinava os homens da Renascença.

Note-se que os jesuítas entraram na China ‘por cima’, por terem surpreendido e cativado um ilustrado e tolerantíssimo imperador – Kang Xi – com os conhecimentos, sobretudo matemáticos e astronómicos, que transportavam. A China também tinha os seus, e por isso valorizou os que eles levavam.

O português Tomás Pereira era dos raros a entrar no quarto de dormir de Kang Xi. Foi ele o intérprete do imperador na assinatura do primeiro tratado da China (de paz, esse) com um país do Ocidente, a Rússia (Nerchinsk, 1689).

Tive o benefício de conviver em Macau com aqueles que foram, seguramente, os dois últimos grandes jesuítas portugueses do Oriente. Um o padre Joaquim Guerra, tradutor dos clássicos chineses, fascinado com aquela civilização. Curiosamente, fora condiscípulo em Roma e grande amigo de um notável jesuíta chinês de Macau, o padre Huí (tio da minha mulher, que, na tradição da educação chinesa, nunca me falara dele). Este padre viria a ser preso com ele em 1949, com outros evangelizadores, em Cantão, ocupada pelo exército de Lin Piau. E, por ser chinês, a sua saga foi particularmente dolorosa, sujeito às oscilações do despotismo maoísta até aos anos 80.

Ele dizia que a ‘caligrafia chinesa’ é muito mais do que um sistema de comunicação: é uma arte. Conversámos tanto sobre isso! Exercitada enquanto tal pelos artistas e letrados durante milénios.

A sua técnica é complexa, as regras a que está submetida exigem uma persistente aprendizagem. Nas realizações mais apreciadas, não pode saber-se onde entrou o pincel no papel ou na seda no começo da obra, nem onde saiu no termo dela. O seu conteúdo é frequentemente irrelevante – tal como é irrelevante, afinal, a Gioconda de Leonardo Da Vinci (o pintor do Ocidente mais próximo da pintura chinesa, pelo efeito quase monocromático dos seus quadros).

Quanto ao pincel chinês, é um objeto engenhosíssimo. Com ele, o artista exímio consegue registar uma paleta impressionante de tons. Revela o mais leve palpitar da sensibilidade do artista. Um grande autor chamou-lhe o «sismógrafo da alma».

Conta-se que um ‘calígrafo’ chinês visitou Picasso em Paris e lhe ofereceu um pincel. Nessa altura, era enorme o fascínio dos artistas do Ocidente pela arte chinesa, e Picasso não resistiu a experimentá-lo logo. Só que tentou e... não conseguiu desenhar nada com ele!