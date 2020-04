Cassano sobre transferência de João Félix para o Atlético: "Talvez seja demasiado mas tem Jorge Mendes como representante"

Desde que João Félix se transferiu para o Atlético Madrid, no último verão, que o valor pago ao Benfica pelo emblema espanhol tem dado que falar: foram 126 milhões de euros, verba milionária que tornou o internacional português, à data com 19 anos, um dos futebolistas mais caros da história do futebol mundial.

A verdade é que quase um ano depois, continuam a fazer-se ouvir opiniões sobre este negócio: o jovem avançado valia (ou não) este valor?

Desta vez foi o antigo internacional italiano Antonio Cassano a responder à questão, consideranto uma quantia demasiado elevada.

"Mais de 120 milhões de euros por um rapaz que fez uma boa temporada no Benfica? Talvez seja demasiado, mas tem Jorge Mendes como representante e algumas coisas podem marcar a diferença...", referiu o jogador que se destacou na Roma e chegou a vestir também as camisolas de Real Madrid, AC Milan e Inter de Milão.

O antigo avançado foi internacional em 39 jogos, tendo anotado 10 golos pela seleção italiana.

Pendurou as chuteiras em 2016/17, na Sampdoria.