Açores. Homem cai em alto mar e é salvo por navio da Marinha

​A Marinha informou esta terça-feira que coordenou, desde as 23h35 (horas locais) do dia 12 de abril, uma operação de resgate de um tripulante de nacionalidade indiana, que caiu ao mar a bordo do navio mercante “UACC Mansouria", de bandeira das ilhas Marshall, a navegar a cerca de 250 milhas náuticas (mais de 460 km) a sudoeste da Ilha das Flores. ​​​

Pelas 02h24 (horas locais) do dia 14 de abril, o NRP Setúbal avistou o náufrago na água, tendo sido resgado de imediato, encontrando-se consciente e estável, diz no comunicado.

O NRP Setúbal encontra-se agora em trânsito para Ponta Delgada, local onde o tripulante será desembarcado e transferido posteriormente para observação no hospital Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel.