É pensando no passado que preparamos o Futuro

“I know not what tomorrow will bring.. as I’m still not certain what yesterday brought”

F.P. (again)

Depois de esta pandemia passar convém não ignorar a importância da Prevenção, mesmo que as próximas possam ser da mesma estirpe e beneficiarmos não só da imunidade já adquirida, como da existência de vacinas.. mas se no futuro, e de forma imprevista, aparecer uma pandemia de um Caramba Virus (nome fictício), que seja totalmente desconhecido da ciência, mas q tenha ao mesmo tempo a mortalidade do Ébola e a contagiosidade do Sarampo, então iremos ficar muito mal mesmo.. é possível q metade do país morra da doença e a outra metade morra de fome, apenas porque ninguém se soube preparar para EVITAR catástrofes antes delas baterem à porta.. seria caso para dizer “fia-te na Vacina, e não te protejas”, pois ainda que haja melhorias no sistema de saúde (necessárias para os casos graves), a melhor estratégia será sempre a de evitar qualquer contaminação, quer se julgue estar protegido ou não..

Epidemias de Desleixo originam Pandemias de Pânico

Este surto começou na China (bem longe de Portugal), pelo que daria tempo mais que suficiente para se reforçarem medidas, detectar necessidades e informar (formar) as pessoas.. mas ao invés criou-se uma “onda de optimismo” e excesso de confiança no SNS, que se garantia estar super-preparado, havendo até alguém da DGS que terá chegado a dizer:

"há uma fraquíssima possibilidade de se transmitir de uma pessoa para outra.. por isso a eventual propagação não é uma hipótese neste momento a ser equacionada”.

E nada mais seria necessário do que “torcer” para que esta (ou outra infecção) não chegasse cá, e ficasse apenas na China, o que na opinião de uma responsável da Agricultura poderia trazer até vantagens para Portugal pois iria aumentar as exportações.. mas o vírus chegou, e nem o SNS estava à espera dele nem as exportações aumentaram, mas em contra-partida com ele veio o Pânico e a sensação de descontrole, pois não houve tempo para definir e treinar planos de contenção.

O vírus é globalmente igual (exceptuando algumas variantes, já entretanto encontradas), mas os efeitos da pandemia variam muito de um país para o outro, e se nenhum possuía mais tratamentos ou vacinas que os outros (porque não os havia), então a disparidade dos resultados só tem uma explicação, a falta de Preparação e Antecipação para estas crises enquanto alguns países se previnem antes, outros tentam remediar depois.

Em Macau (mais perto da China não há, não houve a antecipação que serviu de aviso aos outros países, a densidade populacional é dezenas de vezes maior que Portugal e no entanto tiveram muito poucos casos, pois estão habituados e são disciplinados

A mortalidade variou de valores superiores a 8% na Itália e Irão, até valores inferiores a 1% tanto em Singapura como nalguns países do Norte da Europa.. Face a estes resultados, e na ausência de outros recursos, a única explicação é a Prevenção (retardando a epidemia), a Preparação (criando as estruturas necessárias) e a Formação (ensinando a população).. é algures por aqui que deverá estar a diferença, e é neste sentido que se deve caminhar.

Medidas preventivas centradas na Antecipação.. não apenas na Vacinação

Antes os cidadãos estavam muito centrados na Vacinação, pois a propagação das doenças era mais lenta.. com a globalização as epidemias podem chegar tão rápido que não dão tempo para fabricar vacinas e, mesmo que já estejam preparadas para as epidemias previstas, elas não nos protegem das imprevistas.. é cómodo para a população confiar na vantagem de uma vacina, que actua como um escudo invisível, e nos liberta da preocupação de estar alerta para o perigo dos contágios, mas se todos nos habituarmos a esse “conforto” desleixamos as medidas de higiene e distanciamento social.. não é necessário passar a fazer uma vénia, em vez do aperto de mão, basta que não esqueçamos a importância da nossa participação quando for lançado um alerta.

É importante que se dê tempo para a pesquisa científica, de modo a que ela descubra novos meios de tratamento, quer seja uma “pílula” vacinal (para actuar antes ), ou um antibiótico do “dia seguinte” (para actuar depois).. mas para se atingir esse objectivo, convém saber retardar os contágios e isso só é possível se houver preparação e métodos de prevenção já estudados e treinados, pois não é durante a propagação de uma epidemia que se vai ensinar a população.

Findo o período de contenção e isolamento, algumas medidas até poderiam ficar a “residir” de forma permanente na sociedade, como seja a obrigatoriedade de isolamento profilático para todos os portadores de outras doenças infecto-contagiosas que estejam em risco de contágio, e não apenas os suspeitos de ter este vírus em particular.. se nesta pandemia (sazonal ou não), até se verificou uma adesão voluntária dos cidadãos em restringir a sua liberdade individual para benefício da comunidade, já noutras infecções de caracter permanente, se encontra por vezes dificuldade em garantir a prevenção do contágio, por não colaboração do portador da doença.. e há muitas doenças à nossa volta que deveriam ter a mesma cobertura que se dá a este vírus.

Espaço Schengen.. com Filtro

A obrigação de retardar a propagação de vírus, vai obrigar também a retardar a entrada e a circulação de pessoas, fazendo com que a celebração dos 25 anos do Espaço Schengen (26 Mar) seja marcada pela necessidade de estabelecer novas regras de controle, incluindo o sanitário.. os dados geográficos poderão ter de ser complementados, acrescentando à proveniência e ao local de nascimento, o percurso geográfico das semanas anteriores.

os cidadãos em trânsito e profissionais de transportes, viagens de férias e reuniões de trabalho, casamentos e conferências científicas, terão de passar por um “filtro fronteiriço” e o passaporte poderá dar lugar a um registo de circulação onde ficarão gravados os movimentos geográficos de cada cidadão.. a livre circulação não ficará impedida, mas terá de ser condicionada ao registo de movimentos, e serão os próprios cidadãos a colaborar nesta espécie de “Big Brother viral”.

os refugiados e migrantes clandestinos cujo controle de identidade e percurso sanitário é nulo, verão as suas pretensões dificultadas.. se a côr ou a raça não têm qualquer interferência em matéria de prevenção de doenças, já as diferenças culturais podem passar a ser um obstáculo ao cumprimento das regras, restrições ou hábitos de Prevenção que são exigidos aos cidadãos europeus, mas que não existem nos locais de proveniência.. tanto a Tuberculose como a SIDA não deixaram de ter uma expressão elevada em certas comunidades que aqui residem, não pela côr ou etnia mas pelos hábitos que trouxeram e continuam a manter.

Dependência Global.. a outra face da Globalização

É nestas alturas de Crise que se constata a dependência que temos da Globalização.. basta que um simples parafuso da máquina seja feito noutro canto do Globo, para que o trabalho não fique completo, e uma máquina que não trabalha produz o mesmo efeito que aquela que não existe.

Têm de ser equacionadas alternativas locais aos recursos que vêm de fora, de forma a garantir a auto-suficiência em caso de necessidade de isolamento, seja por razões profiláticas (em caso de Pandemia), ou mesmo para garantir a sobrevivência (em caso de um conflito).. se nas guerras anteriores os países estavam habituados a viver com os seus recursos, hoje estão dependentes do que se produz na outra ponta do globo e bastará uma epidemia viral mais prolongada para que se fique “asfixiado” pela escassez de recursos, quando até temos os meios para os produzir.

Da Relação Paternalista.. à Responsabilidade Individual

Talvez por questões eleitoralistas, criou-se na população uma falsa sensação de segurança no SNS, como se esse sistema tivesse resposta e solução para tudo independentemente dos riscos ou irresponsabilidades dos cidadãos.. a relação paternalista com um sistema que se supõe ser um “seguro contra todos os riscos”, levou muitos cidadãos a negligenciar os cuidados com a sua própria saúde e segurança ( pois se houver algum problema, o SNS resolve).

A dificuldade aparece nestas alturas em que é preciso a colaboração de todos, e aqueles que habitualmente não se preocupam com eles próprios, serão pouco eficientes a colaborar com a segurança e o bem-estar dos outros, pois acham que alguém no Estado, SNS, DGS, Ministério da Saúde ou Protecção Civil, terá uma solução ou uma “vacina” para o problema.. de facto não será possível assegurar o bem estar de todos contra a vontade de cada um, e terá de se obrigar as pessoas a participar nos processos de protecção e prevenção da sua própria saúde, para assim melhor poderem colaborar quando houver uma Epidemia.. nestes casos a negligência de alguns pode comprometer gravemente a saúde de todos.

Recessão económica.. o Ovo ou a Galinha

Sem dúvida que as crises globais têm consequências globais.. neste caso há uma Pandemia viral, como já houve outras antes e haverá depois, e que importa resolver, mas também havia alguma tensão económica a necessitar de soluções e “isolamentos”.. sendo esta uma área de análise reservada a especialistas, não impede contudo a dúvida sobre a oportunidade da pandemia chamada recessão..

estaria já a recessão em fase latente, e a pandemia viral serviu de argumento para introduzir mais fácilmente certas restrições, ou veio o vírus primeiro e a recessão nasceu depois?.. agora pouco importa, pois terão de se tratar as duas pandemias, na esperança de que se possam criar medidas preventivas para ambas

Teorias da Conspiração, podem ser Fake.. ou ainda não

Neste mundo global há algumas medições de forças entre várias potências, que na altura da Guerra Fria eram sómente duas.. agora há uma Guerra Feia entre pelo menos quatro, cada uma tentando obter mais benefícios que a outra, e esta epidemia veio cair no meio de um resfriado entre a China e os EUA, do qual resultaram duas teorias

-Do lado americano, dizem ter sido o “vírus chinês” a despedaçar o mundo em 2 meses, porque esconderam uma epidemia e a deixaram escapar

-Do lado chinês, dizem terem sido os americanos a semear a epidemia após os jogos olímpicos militares, que ocorreram precisamente.. em Whuan.

A acrescentar a estas teorias oficiais há mais 2, que nascem do facto de o Instituto de Virologia Chinês se localizar precisamente em Whuan, onde fica também o Instituto de Produtos Biológicos.. ambos trabalham com vírus ainda mais perigosos que o Corona, como seja o Ébola (eventualmente o Dengue ou até o Antrax), suspeitando-se que um deles ( o IPB, que trabalha para o Departamento da Defesa), possa até estar envolvido na produção de “armas biológicas”.. daí resultando duas teorias adicionais -uma fuga acidental, por desleixo de algum funcionário -um acto intencional, por motivos que só alguma série de espionagem poderá explicar.

Devido ao contágio acidental que poderia ocorrer ocasionalmente, os laboratórios aumentaram há muito tempo as condições de biossegurança, para impedir que microorganismos sobrevivam no meio ambiente natural, caso escapem ou contaminem alguém.. mesmo assim a segurança nunca será de 100% e uma falha, ainda que rara, é sempre possível.

Os Institutos deste género, e o de Whuan também, são por norma e por segurança abertos á inspecção internacional.. mas isso não impede que por alguma estratégia militar obscura, não estejam a ser desenvolvidas armas biológicas noutros locais (seja na China, EUA ou Rússia), e se assim fosse nenhum deles se acusaria.

É muito provável que, desta vez, a origem da epidemia tenha apenas “voado” a partir de um morcego, tendo feito escala num pangolim que entretanto foi vendido no mercado de animais selvagens para ser cozinhado e comido por um humano, e não seria a primeira vez que algo do género teria acontecido nesses mercados.. mas como tudo aquilo que é possível, mais tarde ou mais cedo vai acabar por acontecer, há que admitir que algum dia possa vir a ser mesmo uma mutação saída intencionalmente de um laboratório .. ainda que desta vez seja apenas um vírus, que é muito contagioso mas pouco mortal para gente saudável, nada impede que no futuro uma outra situação com um agente mais contagioso e verdadeiramente fatal possa vir a acontecer, sem dar tempo para fabricar vacinas ou comprar mais ventiladores.

Por essa razão, independentemente do balanço final da Pandemia actual, seria melhor que se aproveitasse o “benefício” desta crise para preparar a sociedade para uma Fatalidade mais grave no futuro, quando algum outro, mais contagioso e mortal que o Corona, venha a ser lançado na circulação (por mãos criminosas ou desleixadas, pouco importa).. a sobrevivência nessa altura dependerá mais da rapidez das medidas de contenção, e não pode ficar apenas dependente da criação de alguma vacina ou tratamento.. tudo isso será muito importante noutra fase, mas o tempo de actuação e a preparação da sociedade serão a chave do sucesso.

Em oposição aos carros anti-motim, q chegaram depois da cimeira da NATO, o material de protecção (máscaras, gel ou sabonetes), de tratamento (medicamentos, ventiladores de UCI) ou de outros recursos (profissionais de saúde e salas de isolamento), tem de ser equacionado antes das crises e não depois delas, admitindo que encomendar depois é uma prevenção que já vem tarde e custa caro.. também a eficácia dos meios de protecção tem de ser testada antes de ser encomendada, para não acontecer o mesmo que as golas anti-fumo (essas já foram compradas com antecedência, mas a utillidade delas era nula.. no mínimo)

Afinal a Protecção até está.. nas nossas MÃOS

1-o Vírus não tem asas, e não vem atrás de nós como os mosquitos, pois a transmissão aérea só tem riscos se for dentro da “área do aerossol” (cara a cara ou à distância de um espirro)

2-o veículo de transmissão são as MÃOS (as nossas mãos), quando tocam naquilo onde os outros antes deixaram resíduos de um espirro, mas ficam seguras se as lavarmos

3-o PERIGO mais importante (mas a que se dá menos atenção), é a transmissão assintomática e mesmo que acreditemos não ter infecção, podemos contaminar aqueles em quem tocamos

Alberto Fial

Médico