'O Jogo dos Ossos'. Vídeo de cães de comentador desportivo da BBC torna-se viral

Andrew Cotter, um comentador desportivo da BBC, encontra-se a cumprir o período de quarentena com os seus animais de estimação, duas cadelas da raça labrador, Olive e Mable.

Cotter decidiu por estes dias partilhar um video das duas amigas de quatro patas a disputar um osso de borracha, num jogo que intitulou 'The Game of Bones', em alusão à serie Game of Thrones.

O vídeo, partilhado no passado dia 9 de abril, tornou-se de imediato viral e, em menos de cinco horas, já tinha três milhões de visualizações.

Esta terça-feira já conta com... 17 milhões de visualizações. Cotter ficou de tal forma surpreendido com o fenómeno de popularidade de Olive e Mable que posteriormente até partilhou uma mensagem de agradecimento.

Thanks for all the messages here. They have no idea what’s going on in the world or that they are being laughed at in many countries. In fact they have little clue about anything at the best of times, but anyone who has a dog knows how important they are just now. pic.twitter.com/InfXkntvCb