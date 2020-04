Mais 16 pessoas detidas por desobediência nas últimas 24 horas em Portugal

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta terça-feira que as autoridades detiveram nas últimas 24 horas mais 16 pessoas pelo crime de desobediência. Até à data, refere o MAI, já foram detidas 142 pessoas, no âmbito do Estado de Emergência, em vigor desde as 00h00 do dia 3 de abril.

No comunicado, o MAI informa que 31 pessoas respondem por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 66 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, nove por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar.

De notar que foram também encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

A estes números somam-se 108 detidos no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril.