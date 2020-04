Tráfego das comunicações continuou a crescer em abril

O tráfego de voz e dados seguiu a tendência das últimas semanas – acentuada após o início do confinamento na sequência do estado de emergência pela pandemia de covid-19 – e voltou a aumentar, na semana entre 6 e 12 de abril, desta vez em cerca de 1% e 2%, respetivamente, em relação à semana anterior.

Por segmentos, os dados da Anacom indicam que, neste período, o tráfego de serviços móveis diminuiu (-1% no caso da voz móvel e -7% no caso dos dados móveis), enquanto que o tráfego de serviços fixos aumentou (3% no caso da voz fixa e 2% no caso dos dados fixos).

O tráfego de voz foi 38% superior ao registado no período anterior ao início das medidas excecionais e temporárias associadas ao covid-1o-19, enquanto que o tráfego de dados foi 47% superior ao verificado nesse período.

No relatório, o regulador acrescenta que, de acordo com a informação disponível, “mantêm-se as alterações nos padrões de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas identificadas desde a entrada em vigor das medidas excecionais. Ou seja, no caso do tráfego de voz, contabilizou-se um significativo crescimento do tráfego de voz fixa (+102%), que contrasta com a redução verificada em anos anteriores, e um crescimento mais moderado da voz móvel (24%). Quanto ao tráfego de dados, o tráfego de banda larga fixa cresceu a um ritmo superior (48%), ao do tráfego de dados móveis (18%)”.

Apesar do aumento do peso relativo da voz fixa, a voz móvel continua a ser cerca de cinco vezes superior à voz fixa. Já no caso do tráfego de dados, o tráfego de dados fixo é mais de 20 vezes superior ao tráfego de dados móveis.