Morreu Vladimiro Brandão, o treinador que deu ao FC Porto o primeiro título nacional de hóquei em patins

Vladimiro Brandão, o treinador que deu o primeiro título nacional de hóquei em patins ao FC Porto, na época de 1982/83, faleceu esta terça-feira, aos 84 anos, anunciou o clube portista.

Semanas antes ter conseguido o título inédito, alcançado após vitória sobre o Benfica (3-1) no então denominado Pavilhão Gimnodesportivo das Antas, Brandão havia conquistado a Taça das Taças (a segunda do historial portista depois do êxito de 1981/82), também frente aos encarnados.

O técnico natural de Espinho viria mais tarde a celebrar o primeiro tricampeonato do clube na modalidade (1982/83, 1983/84 e 1984/85).

Juntam-se ainda ao currículo duas Taças de Portugal (1982/83 e 1983/84) e uma Supertaça (1983/84).

"À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", pode ainda ler-se no comunicado emitido pelo clube.