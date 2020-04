Agustín Urzi revela interesse do Benfica

Extremo é um dos grandes talentos do futebol argentino e tem sido abordado por vários clubes.

Em conversa com a TNT Sports, Agustín Urzi, de 19 anos, revelou que o Benfica faz parte da lista de clubes que já mostraram interesse em contar com os seus serviços.

Além do clube da Luz, o extremo, jovem promessa argentina, mencionou outros vários clubes que já o abordaram: "Boca Juniors, Racing, River Plate, Roma, Benfica, Atlético de Madrid, e acho que também a Fiorentina. Todos eles falaram com o meu agente e com o Banfield sobre a minha situação".

O jovem formado no Banfield falou ainda sobre a sua preferência pela Liga inglesa, sobretudo pelo Manchester City de Pep Guardiola.

"Eu e o meu pai seguimos muito a carreira do Manchester City. Ficaria encantado se pudesse jogar ao lado do meu compatriota Sérgio Aguero [atual ponta de lança dos citizens]".

Urzi estreou-se pela equipa principal do Banfield na temporada passada e soma até agora 31 partidas.

Internacional pelas camadas jovens da Argentina esteve presente no último Mundial sub-20. Sagrou-se campeão dos Jogos Pan-americanos que se disputaram no Peru, em 2019, ao serviço da seleção argentina de sub-23, e foi uma das figuras principais da equipa que conquistou o Pré-Olímpico sul-americano, que decorreu este ano na Colômbia.