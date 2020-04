Já foram libertados mais de 1000 reclusos devido ao novo coronavírus

Esta terça-feira, foram libertados 319 reclusos, devido às normas excecionais tomadas pelo Governo para evitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos prisionais. No total já foram libertados 1.080 reclusos desde sábado, de acordo com o Conselho Superior da Magistratura.

Através de uma nota emitida esta terça-feira, 319 reclusos foram libertados em todo o país: 155 em Lisboa, 124 no Porto (inclui processos de Viana do Castelo, Porto Este e Aveiro), 32 em Évora, 1 em Coimbra e 7 em Ponta Delgada.

De acordo com o CSM, a este número "acresce os 761 mandados de libertação apurados até ao final da tarde de segunda-feira". Até esta terça-feira, três medidas de coacção de prisão preventiva foram convertidas em Obrigação de Permanência na Habitação (OPH) com vigilância eletrónica, de acordo com a nota.