O número diário de mortes em Espanha devido à covid-19 desceu ligeiramente esta quarta-feira. De acordo com as autoridades de Saúde espanholas, nas últimas 24 horas morreram 523 pessoas, menos 44 que na véspera. No total, já morreram 18.579 pessoas vítimas do novo coronavírus.

Até ao momento há registo de 177.633 casos de infeção de covid-19.

Dos infetados, 70.850 já recuperaram.