Efemérides de 15 de Abril

1516 Isabel de Aragão (1282-1325), mulher de D. Diniz, a tal que se dizia transformar o pão em rosas para agradar o Rei, foi beatificada há 504 anos por Leão X (1475-1521, entronizado em 1513).

1581 Filipe II de Espanha foi aclamado há 439 anos Rei de Portugal, numa União Real com a Espanha que mantinha a independência do País, com o nome de Filipe I.

1923 A insulina, descoberta pelo investigador e médico canadiano Frederick Banting (1891-1941), foi colocada em circulação para uso generalizado dos diabéticos há 94 anos.

1947 O Diário de Notícias de há 72 anos, na sua edição do dia, revelava a transferência, para o campo de concentração do Tarrafal, dos responsáveis pelas lutas operárias do início do mês, nos portos de Lisboa.

1976 Foi criada há 44 anos a empresa pública Petrogal, resultante da fusão das petrolíferasnacionais Sacor, Cidla, Sonap e Petrosul.

2005 Foi oficialmente inaugurada há 14 anos no Porto a Casa da Música, com o concerto de gala pela Orquestra Nacional do Porto, e a estreia de obras de António Pinho Vargas, Nuno Corte Real, José Júlio Lopes e Tomás Henriques.

2017 O Presidente da República promulgou há 3 anos o diploma que passou a obrigar o fisco a divulgar as estatísticas com o valor total e destino das transferências de dinheiro de Portugal para paraísos fiscais

2019 Um incêndio na catedral de Notre-Dame, de Paris, danificou gravemente há 1 ano este edifício icónico da arte gótica.

Pedro d'Anunciação