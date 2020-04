Vídeo mostra momento em que primeira doente com covid-19 abandona Cuidados Intensivos no Hospital de Santarém

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) partilhou, através do seu canal no YouTube, um vídeo que mostra o momento em que uma doente com covid-19 deixa uma Unidade de Cuidados Intensivos. O momento de esperança foi partilhado no passado domingo e filmado no Hospital de Santarém. Esta foi a primeira doente a abandonar a UCI daquela unidade hospitalar.

"O hospital de Santarém partilhou um momento especial: A saída de um doente dos cuidados intensivos. Obrigada aos profissionais de saúde que nos trazem a esperança", escreveu o SNS na legenda do vídeo, que é acompanhado pela música 'Juntos Somos Mais Fortes', dos Amor Electro.