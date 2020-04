Insolvências aumentam 4% no primeiro trimestre de 2020

O número de empresas insolventes em Portugal foi de 658 no primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 4% face ao período homólogo, indica a análise da seguradora Cosec. Segundo o relatório, as empresas insolventes representavam um volume de negócios superior a 295 milhões de euros.

“A economia global está num enorme estado de turbulência. O mundo está a atravessar um novo tipo de crise económica e sanitária que está a colocar todas as economias, e as empresas, sob uma pressão intensa. Prevemos que o aumento das insolvências, que já se verifica no primeiro trimestre do ano, se acentue nos próximos meses”, afirma Maria Celeste Hagatong, presidente da Cosec. De acordo com o estudo, há também a registar menos 20% de pedidos de Processo Especial de Revitalização (PER) neste período (foram 102, no total, contra as 127 registadas nos primeiros três meses de 2019).

As microempresas continuam a representar a maioria dos casos de insolvência, com uma quota de 65%, uma tendência que se mantém inalterada desde 2009.

Embora com um ligeiro decréscimo (de 23% no primeiro trimestre de 2019 para 21% para o mesmo período em 2020), também o setor dos serviços continua a liderar em número de insolvências, com 136 casos. Seguem-se o setor do retalho (15,3%), com um total de 101 empresas insolventes, e o setor da construção (14,9%), com 98. Na categoria de empresário em nome individual registaram-se, no primeiro trimestre de 2020, 95 insolvências, 14% do total do número total em Portugal.

Porto lidera aumento das insolvências. O Porto apresenta o maior número de empresas insolventes (23,4%, contra 28,5% no primeiro trimestre de 2019), seguido de Lisboa (18,5%, contra 18,1%) de Braga (13,4%, contra 12,2%). Os distritos de Beja, Portalegre e Évora continuaram a registar o menor número de insolvências, com um total de 16 casos registados.

No período em análise, foram criadas 11 939 empresas em Portugal, o que representa um decréscimo de -25% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Continuaram na liderança os setores dos serviços (2976 empresas), construção (1398) e retalho (1.366). Lisboa (3931 empresas), Porto (2.201), Setúbal (896) e Braga (874) mantiveram-se como os distritos onde se registaram um maior número de novas empresas.

Aumento de 14% das insolvências em todo o mundo. Se já se antecipava uma desaceleração económica internacional, embora em muito menor escala, a pandemia de covid-19 reforçou tendência. A Euler Hermes, acionista da Cosec, aponta para um aumento de 14% das insolvências em todo o mundo durante o ano de 2020 (16% só na Europa Ocidental).

A Euler Hermes estima que as insolvências vão aumentar principalmente em Itália (+18%), Espanha (+17%) e Holanda (+21%). A Alemanha (+7%), a França (+ 8%) e a Bélgica (+8%) também deverão registar um aumento maior de insolvências do que o previsto antes da pandemia. Os setores que correm maior risco são a construção, o setor agroalimentar e o dos serviços.

Consequentemente, esta pausa na atividade económica coloca 65 milhões de empregos em risco ou a precisarem de apoio dos Governos. Contudo, uma vez que, embora seja acentuada, esta crise económica é de natureza temporária, os economistas apontam para que a taxa de desemprego na zona euro aumente apenas 1%, para pouco mais de 8%. Isto significa que poderá haver uma perda de até 1,5 milhões de postos de trabalho nos próximos 12 meses, particularmente os trabalhadores independentes ou com contratos temporários.