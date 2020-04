Covid-19. Insolvências na China devem aumentar 25% em 2020

Estudo indica que a pandemia "afetou gravemente a economia chinesa no primeiro trimestre de 2020", sobretudo os setores do comércio, turismo, lazer, restauração, imobiliário, transportes e navegação. Situação na Europa e nos Estados Unidos também pode ser desafavorável para a economia do país.

As insolvências empresariais na China devem aumentar mais de 25% em 2020, segundo a Crédito y Caución. A consultora indica que os efeitos da pandemia da covid-19 deverão fazer-se sentir, especialmente, “nas pequenas e médias empresas privadas a operar nos setores com pior rendimento e que tenham acesso limitado a financiamentos”. “O surto de coronavírus afetou gravemente a economia chinesa no primeiro trimestre de 2020, gerando um impacto imediato nos setores do comércio, turismo, lazer, restauração, imobiliário, transportes e navegação, onde os fluxos de caixa se viram pressionados pela brusca deterioração das vendas”, explica o relatório.

As medidas adotadas pelo Governo chinês para conter a expansão do surto tiveram um impacto significativo na procura interna, na produção industrial, no investimento e nas exportações. Apesar do retomar da produção e das medidas de estímulo, a Crédito y Caución prevê que a taxa de crescimento económico da China se deteriore acentuadamente em 2020, situando-se “num crescimento zero ou chegando mesmo à contração”.



Segundo o estudo, a retoma económica na China “ver-se-á limitada pela persistente debilidade da procura, tanto interna como dos mercados externos, afetados pela deterioração na Europa e nos Estados Unidos”. “Entre os fatores de riscos para o baixo crescimento da China estão uma possível falta de contenção do surto no país, a evolução da pandemia a nível mundial e o conflito comercial com os EUA”, lê-se no relatório.