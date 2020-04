David Beckham faz visita surpresa a idoso que luta contra o cancro... mas cumpre distanciamento social

"Ele é uma pessoa adorável, conversámos sobre o que vai acontecer com o futebol esta temporada, o Manchester United e também de mim enquanto apoiante do Liverpool", disse Roberts.

David Beckham, o ex-jogador do Manchester United quebrou o isolamento para surpreender um idoso. Na segunda-feira após a Páscoa, o ex-jogador visitou um homem de 70 anos que luta contra o cancro e que afirma ser um dos maiores fãs do Liverpool, uma das equipas rivais do Manchester United, na sua casa em Oxfordshire.

Beckham cumpriu com as medidas de distanciamento social e ficou à porta da casa de David Robert, que ficou surpreso e "sem palavras" com a visita do craque inglês. A visita foi organizada pela associação Age UK. Além da visita, o idoso de 70 anos ainda recebeu uma prenda de Beckham, brindes do Manchester United.

"O David apareceu na minha porta na hora certa. Tudo o que eu conseguia pensar em dizer era: "'Olá, tudo bem?'. Ele é uma pessoa adorável, conversámos sobre o que vai acontecer com o futebol esta temporada, o Manchester United e também de mim enquanto apoiante do Liverpool", disse Roberts em declarações ao Daily Mail.

"Acho que a visita foi tão especial para a minha família como para mim", afirma o idoso, que vive com a sua mulher e com o seu filho. "Eles cuidam de mim desde que eu tive uma operação em dezembro" aponta.