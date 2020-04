"Se correr como esperamos, em maio conviver com o vírus passa a ser um dado do dia a dia” afirma Marcelo

"É preciso continuar a dar o exemplo até ao final abril”, afirmou o presidente da República no final da reunião especialistas no Infarmed. "Se correr como esperamos, em maio conviver com o vírus passa a ser um dado do dia a dia”, declarou o chefe de Estado, acrescentando que “tudo se encaminha para a renovação do estado de emergência".

O presidente da República avisou que a 28 de abril haverá nova reunião para decidir o futuro imediato. Marcelo Rebelo de Sousa referia -se ao cenário de ser ou não levantado as restrições. De qualquer forma maio pode vir a ser um mês de transição mas tal “não significa correr riscos “, avisou o chefe de Estado.

