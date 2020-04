Jogadores da Juventus Rugani e Matuidi recuperados da covid-19

Os jogadores da Juventus Blaise Matuidi e Daniele Rugani estão recuperados depois de ambos terem testado positivo ao novo coronavírus.

Esta tarde, o clube italiano revelou que os novos testes realizados aos dois companheiros de balneário de Cristiano Ronaldo deram negativo e, como tal, os dois jogadores "já não estão sujeitos ao regime de isolamento”.

Recorde-se que Rugani foi o primeiro jogador do plantel às ordens de Maurizio Sarri a ficar infetado pela covid-19. Além do jogador italiano e do francês, também Paulo Dybala testou positivo. O argentino ainda está em processo de recuperação.

Recorde-se que ontem, o internacional belga Marouane Fellaini recebeu alta hospitalar, após três semanas de internamento devido à covid-19. Fellaini foi o único futebolista da Superliga chinesa a acusar positivo ao novo coronavírus.