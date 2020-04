PS comemora aniversário nas redes sociais

O Partido Socialista vai comemorar o seu 47º aniversário, no próximo domingo, com uma programação inteiramente digital.

Com as limitações impostas pela pandemia, os socialistas decidiram avançar com várias iniciativas nas redes sociais e no site do partido. Na sexta-feira, o fundador do PS Arons de Carvalho e a líder da Juventude Socialista, Maria Begonha, vão ter uma conversa sobre o partido às cinco horas da tarde.

No sábado, no mesmo horário, o dirigente histórico Manuel Alegre vai conversar com a jovem escritora Filipa Martins e a estudante Filipa Maia. A conversa será conduzida pelo ex-ministro Guilherme d’ Oliveira Martins.

O presidente do PS, Carlos César, e António Costa irão transmitir uma mensagem, através das redes sociais, no domingo. No mesmo dia, politólogos e investigadores debatem “as tendências, os sucessos e os riscos enfrentados pelas democracias, bem como os novos desafios” colocados pela pandemia.

“É um dever comemorarmos o aniversário do Partido Socialista, valorizando a nossa História e fazendo dela fonte de inspiração do trabalho no presente e alicerce do nosso futuro coletivo. Dadas as atuais circunstâncias, vamos fazê-lo com recurso aos meios digitais. Todas e todos estão convidados”, afirma o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro