BdP. Créditos ao consumo cresceram para mais de 645 milhões em fevereiro

Os bancos emprestaram 645,414 milhões de euros em crédito aos consumidores em fevereiro de 2020, mais 1,2% do que em janeiro e mais 12,2% do que em fevereiro de 2019, segundo informações divulgadas esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em fevereiro, verificou-se um regresso ao crescimento do crédito ao consumo (em janeiro o crédito ao consumo tinha caído), sendo que esse foi o último mês antes de a pandemia de covid-19 afetar a economia portuguesa.

O maior volume de crédito ao consumo emprestado em fevereiro foi para crédito automóvel, em que foram concedidos 233,123 milhões de euros, neste caso 5% acima do valor de janeiro (222,116 milhões de euros) e 8% mais do que em fevereiro de 2019 (215,771 milhões de euros).

Para outros créditos pessoais (sem finalidade específica) foram concedidos em fevereiro 295,725 milhões de euros, mais 4,6% do que em janeiro e 13,7% do que em fevereiro de 2019, e em créditos para educação, saúde, energias renováveis ou locação financeira de equipamentos foram emprestados 9,768 milhões de euros, neste caso menos 1,6% do que em janeiro mas mais 32,7% do que em fevereiro de 2019.

Por fim, em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto foram emprestados 106,798 milhões de euros em janeiro, o que representa mais 7,2% do que em janeiro e mais 15,9% do que em fevereiro de 2019.