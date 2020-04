Direção do Diário de Notícias anuncia demissão

O atual sub-diretor do jornal, Leonídio Paulo Ferreira, vai assumir o cargo de diretor interino do jornal centenário.

Os jornalistas Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho, que ocupavam os cargos diretivos no Diário de Notícias, apresentaram a sua demissão, que foi aprovada pelo Conselho de Administração do Global Media Group (proprietário do DN), de acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira. O actual sub-diretor do jornal, Leonídio Paulo Ferreira, vai assumir o cargo de diretor interino do jornal centenário.

Na nota, a administração do Global Media afirma ter confiança no trabalho de Leonídio Paulo Ferreira “para dar continuidade a uma informação plural, de rigor e isenção como é timbre” e deixa uma palavra de agradecimento a Ferreira Fernandes e a Catarina Carvalho por toda a dedicação entregue ao jornal durante dois anos “num contexto especialmente difícil para a generalidade da imprensa em Portugal”.

Ambos os jornalistas vão manter-se no Global Media Group e ligados ao Diário de Notícias, de acordo com a nota.