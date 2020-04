BdP. Coimas aplicadas chegaram aos 1,69 milhões no primeiro trimestre de 2020

O Banco de Portugal (BdP) aplicou multas de 1,69 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020. O supervisor liderado por Carlos costa instaurou 75 processos de contraordenação e decidiu 60 casos durante este período.

A Síntese da atividade sancionatória do BdP indica que dos 60 processos decididos, 19 respeitam a infrações de natureza comportamental, 17 respeitam a infrações de natureza prudencial e 11 infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Nove processos respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário e outros quatro casos relativos a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, segundo o relatório do supervisor.