Enfermeira grávida morre com covid-19 mas médicos salvam o bebé

Uma enfermeira de 28 anos deu à luz, após ter sido realizada uma cesariana de emergência, mas morreu pouco tempo depois por covid-19, avança esta quarta-feira o The Sun.

Mary Agyeiwaa Agyapong, que trabalhava no serviço nacional de saúde britânico, há cinco anos, testou positivo para o novo coronavírus no passado dia 5 de abril e foi internada no hospital dois dias depois.

O diretor do hospital onde a profissional de saúde desempenhava funções explicou que a decisão de realizar uma cesariana de emergência surgiu quando o estado clínico desta enfermeira piorou.

A mulher foi recordada pelos colegas como “uma profissional de saúde fabulosa e um ótimo exemplo do que o setor defende”.

O bebé, do sexo feminino, encontra-se bem e ainda não é conhecido o resultado do teste à covid-19.