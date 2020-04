Joacine questiona Governo sobre se “os mais pobres" são mais afetados pela pandemia

A deputada questiona a ministra da Saúde sobre se pondera a “recolha de dados étnico raciais que despistem questões relacionadas com as pertenças dos indivíduos”.

Joacine Katar Moreira enviou hoje um requerimento à ministra da Saúde, Marta Temido, com um conjunto de perguntas sobre o perfil das pessoas afetadas pela pandemia.

A deputada quer saber se "os mais pobres" são mais afetados pela pandemia e se “está a ser desenhado o perfil socioeconómico dos casos infecciosos, tendo em vista uma estratégia mais eficiente face a um novo surto deste ou de outro vírus no futuro próximo”.

Joacine Katar Moreira questionou ainda a ministra da Saúde sobre se “pondera a recolha de dados étnico raciais que despistem questões relacionadas com as pertenças dos indivíduos e fatores como o racismo no combate à COVID-19 por forma a permitir uma maior prevenção para casos futuros”.